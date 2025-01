Ilgiorno.it - Scuole superiori: le più scelte per il 2024-2025

Quella della scuola superiore è una scelta che si conferma tra le più importanti e delicate per uno studente. Attitudini personali e possibili sbocchi lavorativi o universitari sono aspetti che, in questi casi, devono sempre essere presi in considerazione nella scelta. Ma quali sono lepiùin Italia per l’Anno Scolastico? Secondo alcuni dati emanati dal Ministero dell’Istruzione, i licei continuano ad essere preferiti da oltre la metà delle studentesse e degli studenti che devono effettuare la scelta della Secondaria di II grado, con il 55,63% di domande sul totale delle iscrizioni. Gli istituti Tecnici e i Professionali mostrano anch’essi un trend in crescita: i primi rilevano il 31,66% (contro il 30,9% dello scorso anno) e i secondi il 12,72% (contro il 12,1 % dello scorso anno) delle iscrizioni.