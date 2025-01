Ilfattoquotidiano.it - Scoperti tre nuovi trattamenti sicuri ed efficaci per la tubercolosi resistente alla rifampicina

Risale all’ottobre scorso la notizia che la– uno dei tre big killer insieme a Hiv/Aids e malaria – scalzando il Covid, è diventata la minaccia numero 1 per la sanità globale. Per questo è di particolare importanza la notizia dello studio pubblicato su New England Journal of Medicine e condotta da ricercatori della Harvard Medical School insieme a Partners In Health, Medici Senza Frontiere e Interactive Research and Development. Sono statitreregimi farmacologiciedper la, il più efficace degli antibiotici di prima linea usati per trattare la malattia.Iregimi identificati sfruttano farmaci recentementeper ampliare l’arsenale di trattamento, ridurre al minimo gli effetti collaterali e trattare i pazienti utilizzando solo pillole invece di iniezioni giornaliere: si tratta della bedaquilina, un nuovo antimicobatterico, e delamanid – che, quando furono immessi sul mercato nel 2012-2013, furono i primifarmaci contro lasviluppati in quasi 50 anni.