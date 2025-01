Dilei.it - Patti Smith, malore durante un concerto: come sta

Grande paura perche è stata vittima di undi recente. La cantante, infatti, si è accasciata al suoloun evento, di cui era protagonista a San Paolo in Brasile, destando grande preoccupazione in tutti i suoi sostenitori. In seguito la musicista si è ripresa dal malessere e ha voluto salutare, in ogni caso, tutti quanti erano accorsi per sentire la sua voce con un ultimo pezzo., ilin Brasileè stata ospite di una San Paolo in Brasile, che vedeva protagonisti anche i Soundwalk Collective. L’evento ha avuto luogo al Teatro Cultura Artística della famosa città sudamericana e prevedeva l’alternarsi di momenti di lettura di alcuni scritti della cantante con parentesi musicali.lo svolgimento dello spettacolo, però, la star ha subito unche ha destato molta preoccupazione in tutti i suoi sostenitori.