Nuvolosità irregolare e leggera pioggerellina in serata

Le previsioni del Centro Meteorologico Lombardo.L’approssimarsi, sul bacino mediterraneo di una saccatura avente il suo minimo pressorio sul Golfo di Biscaglia, favorirà l’ingresso di umide correnti atlantiche.inizialmente relegata sui settori più occidentali, con sporadici fenomeni precipitativi, in deciso aumento dalla, fino a divenire molto nuvoloso con associate diffuse precipitazioni per tutta la giornata di sabato. Pressione in aumento e cieli sereni, previsti per la giornata di domenica.Permane rischio valanghe elevato.Giovedì 30 gennaio 2025Tempo Previsto: Molto nuvoloso lungo i settori più occidentali con associate deboli, localmente moderate, precipitazioni che dalle prime ore del mattino, interesseranno Varesotto e Lariano. Irregolarmente nuvoloso ed ampie schiarite, sui settori sud-orientali dove ci attendiamo, al mattino, riduzioni di visibilità per foschie e banchi di nebbia.