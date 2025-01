Mistermovie.it - Mister Movie | Sanremo 2025, Ospiti Seconda Serata 12 Febbraio

Leggi su Mistermovie.it

Dopo il successo della prima, il Festival diprosegue con la, in programma mercoledì 12. Questo appuntamento vedrà un interessante mix di nuove proposte e Big in gara, con il pubblico sempre protagonista nel determinare il destino dei brani.: Mercoledì 12Durante la, si assisterà al primo scontro diretto tra i giovani talenti delle Nuove Proposte, con due artisti che si sfideranno in un duello musicale. Successivamente, saranno 15 dei Big a calcare il palco dell’Ariston, presentando i loro brani al pubblico. La Giuria delle radio e il Televoto (con una ponderazione 50% per ciascuno) avranno il compito di votare le esibizioni, aggiungendo una componente di incertezza sulla classifica finale.