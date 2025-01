Mister Movie | Nuovi Dettagli e Data di Uscita del Film Caught Stealing con Austin Butler

Leggi su Mistermovie.it

Sony Pictures ha annunciato ufficialmente il piano di distribuzione per, il prossimodiretto da Darren Aronofsky, con protagonista. Il, previsto per l’nelle sale il 29 agosto 2026, si immerge nella New York City degli anni Novanta, un periodo di forti tensioni sociali e criminalità. Questa nuova pellicola vedenei panni di Hank Thompson, un ex giocatore di baseball in disgrazia che si trova coinvolto in un mondo criminale che minaccia di consumarlo.didelconsi basa sulla sceneggiatura scritta da Charlie Huston, autore dei libri da cui ilè tratto. La trama segue Hank, un uomo che lotta per superare il suo passato di atleta fallito, ma che si ritrova rapidamente intrappolato nella spirale del crimine.