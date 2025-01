Quotidiano.net - Meloni: “Indagarmi un danno alla nazione. Se i giudici vogliono governare si candidino”

Roma, 30 gennaio 2025 – "Io ieri mi ritrovo sulla prima pagina del Financial times con la notizia che sono stata indagata e se in Italia i cittadini capiscono perfettamente quello che sta accadendo all'estero non è la stessa cosa". E’ una Giorgiadi fuoco quella che interviene all'evento La Ripartenza, organizzato dal giornalista Nicola Porro a Milano, parlando della vicenda Almasri per la quale è finita nel registro degli indagati per favoreggiamento e peculato - insieme ai ministri della Giustizia Carlo Nordio, dell’Interno Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano – a seguito del rimpatrio del comandante libico. "Quello che sta accadendo è un, alle sue opportunità e questo mi manda ai matti". Caso Almasri, il costituzionalista Cassese: “C’è l’obbligo dell’azione penale.