Ilrestodelcarlino.it - "Ma la priorità è l’insegnamento dell’italiano"

Il sostegno dell’amministrazione comunale di Cesena alle scuole di lingua raba suscita le reazioni polemiche del centrodestra. "Siamo in Italia e la nostradovrebbe essere quella di insegnare prima di tutto la lingua italiana e la nostra cultura alle nuove generazioni" afferma Marco Casali, Capogruppo di Fratelli d’Italia. "Credo – prosegue Casali – che l’amministrazione comunale debba rivedere bene le proprienel momento in cui decide come investire le risorse per il bene della comunità. Un conto è l’inclusione, un conto sono iniziative ideologiche e politiche. Si pensi a ciò che realmente serve ai cittadini. Non mi risulta che nei Paesi arabi stanzino fondi per progetti di insegnamento della lingua italiana. Almeno a casa nostra, difendiamo la nostra lingua, la nostra cultura e le nostre tradizioni.