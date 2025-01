Bergamonews.it - Lnd Bergamo, si riparte con le rappresentative Provinciali: “Obiettivo migliorarsi”

Leggi su Bergamonews.it

. Una vetrina per i campioni del futuro; è pronto a tornare il Torneo delle Province, la rassegna calcistica, organizzata dalla Lnd (Lega Nazionale Dilettanti), che vedrà impegnate le categorie under 15 (giovanissimi) e under 17 (allievi), maschile e femminile e nella quale si sfideranno ledi tutte le province lombarde, tra cui anche quella bergamasca, pronta a presentare il nuovo organigramma.Lo scorso anno sono stati ottimi i risultati per le compagini orobiche, che sono riuscite anche a raggiungere il gradino più alto del podio grazie alla formazione femminile under 15 in grado di stravincere per 7 a 2 la finale contro Milano.Uno staff pieno di riconferme, a testimoniare quanto di buono fatto nella passata edizione, cercando di dissipare i malumori presenti ai vertici del calcio dilettantistico lombardo dopo le dimissioni da Presidente della Lombardia di Sergio Pedrazzini che hanno lasciato la sedia ancora vuota, in attesa delle prossime elezioni a marzo: “In tutto questo vuoto di potere coloro che più hanno pagato – sottolinea il delegato di, Roberto Mazzoleni – sono le realtà territoriali perché non avere più l’elemento di contatto con il presidente è stato una fase negativa significativa.