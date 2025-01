Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: errori per Grassl nel corto, tra poco Memola e Rizzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO DELLE COPPIE D’DALLE 18.0016.02: Bene il quadruplo Toeloop, solo doppio quello che doveva essere triplo Axel, bene la combo triplo Lutz+Triplo Toeloop16.00: Tocca ora all’estone Alexander Selevko15.58: Danieltotalizza un punteggio di 78.15 che significa quarto posto provvisorio, a distanza importante da Samoilov15.58: Un errore banale costa cara ache perde terreno rispetto ai migliori15.55: NOOOOOOOOOOO! Caduta nei passi! Questa costerà carissima all’azzurro che era lanciatissimo per andare nettamente al comando15.54: Entra la combinazione Quadruplo Loop+Triplo Toeloop, bene il Triplo Axel15.54: Si salva sul Quadruplo Lutz ma niente combinazione con Triplo Toeloop15.53: Grande attesa per l’azzurro Danielche fa il suo rientro dopo un anno di stop per la questione controlli anti-doping.