LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: Caldara-Maglio perdono una posizione. Attesa per Conti-Macii

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL CORTO MASCHILE DIALLE 12.1020.03: Ora la seconda coppia tedesca: Annika Hocke / Robert Kunkel, quinti dopo il programma corto. Entrambi di Berlino: lei 23 anni, lui 25. Si allenano in Italia a Bergamo sotto la guida di Ondrej Hotarek e Luca Dematte. Sono stati settimi aglie 13mi ai Mondiali 2021 a Stoccolma e ancora 13mi aglidi Tallinn 2022, mentre nel 2023 sono saliti sul podio della rassegnanentale di Espoo alle spalle delle due coppie azzurre e hanno chiuso al nono posto il Mondiale. Nel 2024 sono stati settimi aglie quinti al Mondiale. Si esibiscono su un mix medley del cantante austriaco Falco: Out of the Dark, Jeanny, Rock Me Amadeus. Il personal Best nel Total Score è 198.