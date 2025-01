Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: serve una reazione d’orgoglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ il momento della presentazione dei due roster!20:25 Coach Ettore Messina, attraverso il sito della società meneghina, ha presentato così il match odierno: “Anche se la partita potrebbe sembrare dal pronostico segnato, davanti ai nostri tifosi intendiamo affrontare ilcon coraggio, scacciando via la tristezza esibita nell’ultima trasferta di EuroLeague e – con i giocatori che avremo – tentare di sfidare al meglio delle nostre possibilità la squadra Campione d’Europa“.20:22 Le due squadre sono già sul parquet del Forum di Assago per il riscaldamento, con la palla a due che verrà alzata tra meno di dieci minuti.20:19 Anche Ergin Ataman deve fare i conti con le assenze pesanti di Mathias Lessort e di Omer Yurtseven, con l’ex ‘Dinos’ Mitoglou che verrà impiegato nel ruolo di centro vista la mancanza di possibili alternative sul mercato.