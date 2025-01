Anteprima24.it - Lite al bar a Pozzuoli, 60enne accoltellato all’addome

Tempo di lettura: < 1 minutoScoppia unanei pressi di bar, per futili motivi, ed unvieneal torace. E’ accaduto adove un coetaneo della vittima, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato e denunciato.L’uomo è accusato di lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi. Sono stati i carabinieri della stazione di Monteruscello ad intervenire in via de Curtis, nei pressi del bar.La vittima se la caverà con una prognosi di 3 giorni ed è già stato dimesso.L'articoloal bar aproviene da Anteprima24.it.