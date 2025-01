Iltempo.it - Landini si fa il partito schierandosi con i magistrati rossi. “Quel no che unisce”

Tanto per sottolineare che no, l'opposizione dell'Anm alla separazione delle carriere non ha proprio nulla di ideologico, arriva il soccorso rosso della Cgil. Il sindacato è così poco preoccupato dalla crisi della rappresentanza sposa in automatico qualsiasi battaglia che sia contro il governo, con un comune denominatore: buttarla costantemente e puntualmente in confusione. Un ordine del giorno approvato dalla confederazione di Corso Italia l'altro ieri, mette in fila una serie di sloganetti a comporre un vero e proprio atto di fede alle tesi dell'Anm. La riforma approvata in prima lettura alla Camera lo scorso 16 gennaio, scrivono, è «sbagliata e pericolosa». E aggiungono: «è evidente che l'obiettivo ultimo, e malcelato, sialo di ledere l'indipendenza dei, necessaria a garantire il principio costituzionale dell'uguaglianza di cittadine e cittadini di fronte alla legge».