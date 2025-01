Rompipallone.it - Juventus, svolta in difesa: preso con una nuova formula

Leggi su Rompipallone.it

Lalavora ancora all’arrivo di un nuovo difensore:per l’ultimo colpo, si può chiudere subito l’operazione Il calciomercato dei bianconeri a gennaio è stato scandito da un tormentone che, in realtà, ci si portava dietro da tempo: l’arrivo di un nuovo difensore. A distanza di settimane, il problema non sembra sia stato risolto per la Vecchia Signora, visto che nella sconfitta contro il Benfica i problemi nel reparto arretrato di sicuro non sono mancati.Di fatto, Thiago Motta ha giocato la maggior parte del match con un solo centrale di ruolo, un Gatti che ha provato a comandare, ma non è riuscito a nascondere i limiti attuali di Madama. Cristiano Giuntoli aveva smentito l’arrivo di un nuovo interprete in quella posizione già a gennaio, dopo l’acquisto di Veiga, ma l’ultima sconfitta sembra aver cambiato le cose.