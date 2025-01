Inps | accolte 760mila domande per l' Adi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.00 Le famiglie che hanno avuta accolta la domanda di Assegno di inclusione (Adi) nel 2024 e che hanno quindi avuto nell'anno almeno un pagamento sono state poco meno di(758.872). Complessivamente 1,82 milioni di persone coinvolte. Lo comunica l'. A dicembre i nuclei beneficiari di pagamenti Adi sono stati quasi 608mila con importo medio erogato di 627 euro. In 235mila famiglie sono presenti minori, in 229mila presenti disabili e in 302mila ci sono over 60. In 12mila persone in condizioni di "svantaggio".