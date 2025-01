Bergamonews.it - In stazione trovato l’ennesimo coltello. Tra le droghe spunta il Rivotril, l’eroina dei poveri

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Trentasette grammi di hashish, una pasticca di Mdma ma anche sei di, la cosiddetta “eroina dei”: un antidepressivo a base di benzodiazepine; un farmaco che se associato all’alcol si trasforma in una miscela pericolosissima con effetti simili, appunto, a quelli del. Un farmaco che peraltro, in Bergamasca, rimanda a un triste caso di cronaca, quello dell’imprenditore delle pompe funebri Angelo Bonomelli: stordito e ucciso proprio da una quantità didieci volte superiore alle dosi assunte per il normale uso terapeutico. Per quella rapina sfociata in omicidio sono state emesse condanne per 82 anni nei confronti di un quartetto criminale, ma questa è un’altra storia.Ilè tornato prepotentemente di moda nelle piazze di spaccio di recente, anche se a Bergamo i sequestri sarebbero ancora piuttosto rari.