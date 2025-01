361magazine.com - Grande Fratello, il sondaggio: chi esce nella puntata del 30 gennaio

, scopriamo chi tra i sei concorrenti in nomination rischia di dire addio al reality show di Canale 5. Ecco ildi lunedì scorso sei concorrenti sono finiti al televoto: Bernardo Cherubini, Amanda Lecciso, Helena Prestes, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi e Ilaria Galassi. Quello di stasera è un televoto eliminatorio, così come ha spiegato in precedenza il presentatore Alfonso Signorini.Dal web arriva il responso: su forum, siti e pagine social dedicate al reality, il concorrente meno votato è Bernardo Cherubini. E ancora una volta la preferita risulta essere la modella Helena Prestes, data anche tra le finaliste dall’intelligenza artificiale, come abbiamo raccontato in un precedente articolo.Leggi anche–> Chi vincerà il? La risposta arriva dall’intelligenza artificialeNemmeno Eva ha raggiunto tanti consensi al punto di poter rischiare proprio contendendosi il posto con ildi Jovanotti.