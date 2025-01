361magazine.com - Grande Fratello, Helena sotto accusa. Lorenzo sbotta: “Cresci un pò”

Prestes contro tutti? Le opinioni dei nuovi arrivati in Casa. Il faccia a faccia conSpolveratoè rientrata in Casa ed è già tornata a discutere conSpolverato. Tra i due non scorre buon sangue, e nel corso della diretta hanno affrontato l’ennesimo faccia a faccia. “Tu urli spesso, tu e la tua fidanzata” affermareplica: “Parte tutto da questo panino al cioccolato che le ho offerto quando lei è tornata. Ogni volta la stessa tiritera,un pò. .”. “Lui stuzzica” affermapoi rivela: “Ci sono tanti inquilini che invece di ascoltare la mia versione vanno dalla parte di”. “Sono persone che hanno ricevuto delle provocazioni da te e vengono dalla mia parte” replica.Leggi anche Diretta, giovedì 30 gennaio: mix di colpi di scenaLa modella contro tutti? L’opinione dei nuovi arrivatiShaila è intervenuta rispondendo: “Qua siamo tutti vittime di lei” criticando i comportamenti di Stefania e Iago che stanno proteggendo eccessivamente