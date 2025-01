Bollicinevip.com - GF Shaila, Lorenzo e Zeudi si scagliano contro Helena: “Str*nza maledetta, si trovasse un fidanzato e…”

Leggi su Bollicinevip.com

insultano duramentePrestes, cosa hanno detto al Grande FratelloNuovi attacchiPrestes, scoppierà la bufera in diretta?Prestes continua a ritrovarsi nel mirino di molti gieffini, nelle scorse oreGatta,Spolverato eDi Palma l’hanno duramente attaccata.Prestes al GF (Screen Mediaset Infinity)Tutti e tre hanno rivolto pesanti insulti alla gieffina brasiliana che non sono passati inosservati, sul web infatti in molti li stanno criticando. Secondo l’ex velina di Striscia la notizia l’atteggiamento dideriva dal fatto che sente la mancanza di un uomo, queste le sue parole: “Quella sbatte le porte, urla, sbraita in camera, è una maleducata! Siune facesse l’amore“.Di Palma ha dato ragione a, ha infatti detto: “A lei quello gli manca, ma fatemi stare zitta”.