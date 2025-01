Biccy.it - Gerry Scotti: dal numero bloccato di Carlo Conti alla rivalità con Antonella Clerici

sarà uno dei co-conduttori del Festival di Sanremo accanto a, ma convincerlo non è stato facile. Il motivo? Per un errore (o forse no),avevaildie non riceveva i suoi messaggi.“È stato buffo perché ho pensato a lui a dicembre” – ha dichiaratoal settimanale Chi – “ma non riuscivo a dirglielo: gli mandavo dei messaggi e non rispondeva, lo chiamavo e non rispondeva. Poi abbiamo scoperto che aveva un blocco sul mio, non so perché! A Natale ci siamo scritti per gli auguri gli ho chiesto se mi poteva chiamare perché non riuscivo e, mentre era in vacanza, mi ha chiamato. Gli ho chiesto di venire a Sanremo perché avevo questa idea di vedere noi tre amici sul palco. Anche questo penso sia un premio per il pubblico, perchéè amatissimo.