Lapresse.it - Gaza, il rilascio nel caos di Arbel Yehoud circondata dalla folla

Leggi su Lapresse.it

nelper, ostaggio israeliano liberata giovedìJihad islamica palestinese a Khan Younis, nel sud di. La 29enne, scortata da miliziani armati e mascherati, ha percorso a piedi il percorso fino ai veicoli della Croce Rossa, accerchiata da un’imponenteurlante, visibilmente spaventata, all’esterno delle rovine della casa dell’ex leader di Hamas, Yahya Sinwar. Successivamente è stata presa in carico dall’Idf, che l’ha poi condotta in ospedale in Israele, dove ha riabbracciato i genitori.