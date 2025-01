Lanotiziagiornale.it - FS, alla Caritas di Roma un nuovo locale per l’accoglienza

Leggi su Lanotiziagiornale.it

C’è unposto nel cuore diperdelle persone fragili e per l’assistenza sociale, anche in vista del grande afflusso di persone previsto quest’anno per il Giubileo. Si trova in via Marsala 101, nei pressi della stazione Termini. Undi 155mq consegnato oggi dal Gruppo FS al Vicariato di, in seguitofirma di un verbale tra RFI, GS Rail e il Vicariato stesso. I nuovi spazi contribuiranno a migliorare la sicurezza e la visibilità di un’area strategica e delicata dal punto di vista sociale, come quella compresa tra via Marsala e Santa Bibiana.La firma del verbale integra ilnel contratto di comodato d’uso esistente di altre due strutture di proprietà Rete Ferroviaria Italiana attualmente utilizzate dDiocesana per le attività di accoglienza e l’assistenza sociale: quelle dell’OstelloDon Luigi di Liegro, situato nella stazione diTermini (via Marsala 109) e quelle del Ferrhotel in via del Mandrione 291.