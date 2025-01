Ilrestodelcarlino.it - Ferrara e il Delta, quali strategie: "Una gestione del Sito Unesco per rafforzare la nostra identità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Teatro Comunale Claudio Abbado ha ospitato la ieri la prima giornata del percorso partecipato attivato dal Comune per l’aggiornamento del piano didel, città del Rinascimento e il suodel Po”. Un appuntamento di fondamentale importanza per definiree obiettivi per il futuro della città e del suo territorio. L’evento ha visto la partecipazione, in presenza e on-line, di circa centotrenta persone che hanno risposto all’invito, rivolto ai portatori d’interesse, di confrontarsi sui temi della conservazione e valorizzazione dello straordinario patrimonio iscritto nella World Heritage List. I lavori sono iniziati con una presentazione in plenaria del progetto, finanziato con fondi del Ministero della Cultura e, successivamente, i partecipanti, rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, delle associazioni culturali, di categoria e della società civile, hanno preso parte ai tavoli tematici proposti, nelle due sessioni del mattino e del pomeriggio.