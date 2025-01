Rompipallone.it - “È un disastro”: Thiago Motta nel mirino, doccia gelata per la Juve dopo il Benfica

Ultimo aggiornamento 30 Gennaio 2025 9:10 di Alessiain casantus il giornola disfatta in Champions League:finisce nel.Lantus non ha saputo evitare la sconfitta in casa contro iled è finita 20esima nella classifica generale della Champions League. Nelè così finito principalmenteper cui non sono arrivati giudizi positivi, anzi.In attesa di scoprire quale sarà la sua avversaria ai playoff di Champions League, lantus ha ricevuto questa mattina giudizi pesantissimila non-prestazione messa in campo nella serata di ieri all’Allianz Stadium.visto come primo ‘colpevole’ della disfatta“, così titola ‘La Gazzetta dello Sport’ la sezione dedicata allantus per quest’edizione odierna.