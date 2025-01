Sport.quotidiano.net - Dosso, debutto con record. Zaynab vince a Belgrado

Buono, anzi, molto buono ildiper la stagione 2025: vittoria nel meeting didel meeting stesso, con bella prova nella semifinale e appena un po’ meno nella finale disputata a seguire., di scuola Corradini Rubiera, ha vinto la serie dei 60 piani in 7’’08 che corrisponde al suo sesto tempo di sempre. E’ anche il secondo tempo mondiale dell’anno dietro alla lussemburghese Patrizia Van Der Weken (7’’07), ma la stagione indoor è solo agli albori. In finale ha vinto in 7’’12, davanti all’australiana Torrie Lewis in 7’’14 e alla francese Orlann Oliere in 7’’20, poi un’ungherese, una belga, una portoghese, la svizzera Del Ponte e una polacca. La stagione, del resto, è molto lunga e questa era solo una gara d’assaggio, visto che tra poco più di un mese si farà sul serio agli europei indoor di Apeldoorn (Olanda, 6-9 marzo).