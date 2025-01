Bubinoblog - DOPOFESTIVAL 2025: SELVAGGIA LUCARELLI OSPITE FISSA PER SEZIONARE SANREMO

: torna il, il commento a caldo sul Festival appena concluso. Alla conduzione Alessandro Cattelan affiancato dae Anna Dello Russo.Torna ilnella sua essenza più autentica: il commento a caldo sul Festival appena concluso in modo sorprendente e divertente. Alessandro Cattelan accoglierà – col suo inconfondibile stile – il pubblico dalla Glass Box, realizzata per l’occasione, con l’Ariston sullo sfondo e diin festa tutt’intorno, per far respirare anche a casa un po’ di quella magia che si vive nelle vie della città.Ilsarà a tutti gli effetti uno spazio vivo, che si riempirà di voci, opinioni e personaggi, perché “Tutti guardano” e ogni sera se ne parlerà tutti insieme, in diretta.Ospiti fissi saranno l’ironia e la sagacia di, insieme all’inconfondibile gusto fashion di Anna Dello Russo, icona di stile seguita da milioni di follower.