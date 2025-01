Juventusnews24.com - Danso Juventus, nuovi contatti per il difensore del Lens: cosa manca per il via libera. Tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24l’ok formale per il viaper il trasferimento in prestito delaustriaco. EccoL’infortunio di Kalulu riapre anche il calciomercato Juve e, secondo quanto riportato da Alfredo ci sono staticon ilper il trasferimento di Kevinin questi ultimi giorni di mercato.Il club bianconero si sta avvicinando alaustriaco, ma per il viaserve l’apertura totale del club francese al prestito.Leggi sunews24.com