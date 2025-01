Quotidiano.net - Congo, i ribelli M23 avanzano. “Marceremo fino a Kinshasa”. Il Ruanda ammassa truppe al confine

Roma, 30 gennaio 2025 - "Continueremo la marcia di liberazione", idel M23, sostenuti dal, dopo aver conquistato Goma, capoluogo del Kivu Nord, provincia orientale della Repubblica Democratica del, ora minacciano la capitale. Lo ha affermato Corneille Nangaa, capo della coalizione di insorti, parlando con i giornalisti, e ha aggiunto che i suoi uomini terranno Goma, importante snodo commerciale di un'area ricchissima di preziose materie prime. TOPSHOT - Members of the M23 armed group board a pickup truck as they leave to carry out a patrol from their position in Goma on January 29, 2025. Rwanda-backed fighters controlled almost all of the DRcity of Goma on January 29, 2025 where residents were re-emerging after days of deadly fighting and Angola urged leaders of both countries to urgently hold peace talks.