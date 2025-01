Romadailynews.it - Cina: record di incassi giornalieri al box office per Capodanno cinese 2025

Il boxgiornaliero dellaha raggiunto un nuovo traguardo ieri, in occasione della Festa di primavera, nota anche come, generando un impressionante guadagnodi 1,805 miliardi di yuan (circa 249 milioni di dollari). Il numero di spettatori nella giornata di ieri e’ stato di 35,15 milioni. Sia glidel boxche il numero di spettatori hanno superato i precedentistabiliti per ildel 2021, ha dichiarato oggi l’Amministrazione cinematografica(CFA). Le vacanze annuali per la Festa di primavera e’ una delle stagioni cinematografiche piu’ redditizie dellae quest’anno si svolgono dal 28 gennaio al 4 febbraio, un giorno in piu’ rispetto agli anni precedenti. In testa alla classifica del boxci sono sei film nazionali che hanno debuttato ieri – con generi come la mitologia, il wuxia, che prevede arti marziali e cavalleria, la commedia, il fantasy, l’animazione e il dramma.