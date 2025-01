Metropolitanmagazine.it - Alessandro Michele debutta nell’Haute Couture a Parigi (e rivoluziona Valentino)

L’Hautena ha assistito a un vero e proprio scossone con il debutto dialla guida creativa di. La collezione Primavera/Estate 2025, presentata durante la Paris Fashion Week, non è stata solo una sfilata, ma un manifesto di rottura con i codici tradizionali dell’alta moda., noto per la sua visione estetica anticonformista, ha portato in passerella il suo universo caotico e visionario, sfidando le convenzioni con un’esperienza visiva e concettuale senza precedenti.: un’atmosfera lontana dall’HautetradizionaleDimenticate gli atelier intimi, le melodie raffinate e l’eleganza eterea delle passerelle tradizionali.ha ribaltato completamente le aspettative, scegliendo una scenografia minimalista e immersiva: una sala buia, modelle che camminano in orizzontale davanti a un maxi-schermo che proietta il numero degli abiti e parole chiave evocative.