Laspunta.it - Velletri, il tracciato della Bretella, “spazzerebbe” via il Monumento dell’eccidio dei Martiri di Pratolungo

Undiscordia, contrastato e ancora fermo per un ricorso al Tar, ma che adesso sta animando i discorsi in città e soprattutto nella zona di. La notizia che si è sparsa è che ilCisterna Valmontone passerà direttamente suldeidi, memoriaferocia nazista che colpì con una spietata rappresaglia, anche i cittadini veliterni, proprio in zona. 12 cittadini furono trucidati dalla furia nazista come rappresaglia Le vittime: Amici Nicola, Casini Palmiro, Ferri Enrico, Mammuccari Artemisia, Mancini Achille, Mancini Elio, Martini Carlo, Papacci Enrico, Papacci Silvio, Priori Renato, Raia Sabatino, Ramiccia Geraldo. Ed ogni anno la città si ferma per ricordare questoo, nelsituato nelle campagne di, vicino alle grotte dove gli sfollati dalla città bombardata avevano trovato rifugio e riparo.