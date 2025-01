Romadailynews.it - Turismo: partita rimozione key box al centro di Roma, multe da 400 euro a trasgressori

E’laforzosa delle key box, le scatoline con lucchetto in cui vengono stipate le chiavi della casa vacanza e che nelstorico sono apposte ovunque, davanti ai portoni, sopra i pali pubblicitari o della luce, sui cordoli delle panchine e oltre. E per i responsabili sono previsteda 400. A seguito della circolare del ministero dell’Interno che le ha vietate, imponendo per ragioni di sicurezza il check-in e il check-out in presenza, il Comune diha costituito una task force della polizia locale, composta da 15 vigili urbani affiancati da altrettanti tecnici comunali, e stamattina ha dato il via alle rimozioni. Nella mattinata sono state tolte da supporti pubblici 25 key box. I controlli hanno interessato i rioni Celio, Monti e Campo de’ Fiori e in particolare la task force,dalla stazione Cavour della Metro B, ha attraversato via Marco Aurelio, via dei Querceti, via Leonina, via del Boschetto, via Urbana, via de’ Ciancaleoni, via Corallo, via del Teatro Pace, vicolo Cellini, via dei Giubbonari e via Monserrato.