Oasport.it - Startlist slalom Courchevel 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Giovedì 30 gennaio si disputerà lofemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-di sci alpino. Sulle nevi della località francese andrà in scena l’ultima gara prima dei Mondiali di Saalbach: spazio a un’intensa sfida in notturna tra i pali stretti, che tornano a essere protagonisti dopo tre fine settimana caratterizzati dalla veloclità. Appuntamento alle ore 17.00 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 20.00.C’è grande attesa per il ritorno in gara di Mikaela Shiffrin: la statunitense si ripresenta al cancelletto di partenza a due mesi dall’infortunio di Killington. L’americana sarà subito in grado di battagliare per la vittoria? Riflettori puntati sulle svizzere Camille Rast, Wendy Holdener e Melanie Meillard, sull’austriaca Katharina Liensberger, sulle svedesi Sara Hector e Anna Swenn Laon, sull’albanese Lara Colturi, sulla croata Zrinka Ljutic, sulla tedesca Lena Duerr.