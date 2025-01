Squid Game 2 | Hyun-Ju rompe il silenzio sull’interpretazione di una donna trans da parte di un uomo cis

Leggi su Cinefilos.it

2:-Juildi unadadi uncisL’attore di, Park Sung-hoon, parla di come uncisgender interpreti unagender. Park interpreta Cho-ju, uno dei nuovi personaggi della seconda stagione die un concorrente dell’ultima iterazione dei giochi. Il casting ha suscitato critiche per il fatto che il personaggio non è stato interpretato da un’attricegender. Il creatore di, Hwang Dong-hyuk, ha precedentemente affrontato queste critiche spiegando che la decisione di scegliere il personaggio è stata presa perché nella società coreana non ci sono attori apertamentegender.Parlando con Variety, Park riflette sull’esperienza e spiega perché è rimasto stupito dall’opportunità.