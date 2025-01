Ilgiorno.it - Specializzata in spaccate. Banda arrestata

Leggi su Ilgiorno.it

Furto aggravato, ricettazione e riciclaggio. Sono le accuse mosse a tre giovani moldavi arrestati la scorsa notte dalla polizia di Stato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Allasono contestati quattro colpi tra febbraio e maggio 2023 ai danni di altrettanti negozi. In febbraio, utilizzando un furgone rubato come ariete, avrebbero trafugato bici di lusso per circa 50mila euro a un rivenditore di Verona. In aprile, servendosi di una macchina rubata, si sarebbero impossessati di 46 smartphone e 9 tablet - merce per quasi 24mila euro - e poi avrebbero sottratto 4mila euro di materiale informatico da una tipografia di Brescia. Nel maggio seguente, sempre con un’auto-ariete avrebbero tentato di razziare un negozio di moto.