Ilgiorno.it - Sosta nell’area Cattaneo. Coda per il tagliandino

Leggi su Ilgiorno.it

Fortunatamente ieri non era giorno di mercato, ma protestavano i pavesi che volevano lasciare l’auto. Nelle prime ore del mattino un parcometro non funzionava e costringeva gli automobilisti a fare laper prendere il tagliando. "Dobbiamo metterci in fila anche qui - dicevano -. Non solo ci tocca pagare, ma siamo costretti anche a sopportare i disagi". E quello della colonnina fuori uso è soltanto uno dei problemi dell’area, dove ieri erano caduti dei rami che occupavano alcuni degli stalli del più grande parcheggio del centro. Infine pure la scala in legno che da viale Nazario Sauro porta alla “buca“ da mesi è impraticabile e circondata dal nastro bianco e rosso. "L’area è gestita da Asm - ha replicato l’assessora alla mobilità Alice Moggi -, dopo le proteste ho sentito i responsabili di via Donegani e mi hanno garantito d’aver sistemato il parcometro.