Donnapop.it - Silvia Mezzanotte è la moglie di Mango? Ecco tutta la verità

Leggi su Donnapop.it

Nel mondo dello spettacolo, le voci e i rumors su personalità famose sono spesso fraintesi, soprattutto quando si tratta di legami e relazioni sentimentali. Un esempio di questa confusione riguarda, cantante nota per aver fatto parte dei Matia Bazar, e la sua presunta relazione con il compianto. In realtà, ladietro questi rumors è ben diversa, come vedremo nei prossimi paragrafi, dove faremo chiarezza su chi sia davvero il marito die chi fosse la (vera)diè ladida dove nasce l’equivocoSi pensa erroneamente chesia ladiperché la cantante è stata una delle voci dei Matia Bazar, così come Laura Valente (che l’ha preceduta, cantando nei Matia negli anni Novanta), che è invece la veradel compianto cantautore lucano.