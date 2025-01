Romadailynews.it - Sanita’: Aurigemma, importante informare e prevenire su disturbi alimentari

La collaborazione tra le istituzioni e le associazioni “e’ moltosu tematiche cosi’ rilevanti, come i”. Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello. “In tal senso, desidero ringraziare l’associazione Donna Donna Onlus, per il grande impegno, costante, su queste iniziative – prosegue-. Come ho ripetuto in piu’ occasioni, in generale e’ prioritaria la prevenzione, sia per evitare il rischio di patologie, che per garantire il benessere e la salute delle persone. Entrando nel merito dell’evento odierno, e’ fondamentale mantenere alta l’attenzione sulle questioni relative ai. Dobbiamo, sensibilizzare, ed e’coinvolgere in particolare i giovani, che rappresentano le nostre generazioni future.