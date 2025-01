Game-experience.it - PlayStation, Hermen Hulst non è più co-CEO di Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino è stato promosso

Leggi su Game-experience.it

si prepara ad un nuovo capitolo della sua storia con un importante cambio ai vertici. A partire dal 1 aprile 2025,assumerà il ruolo di Presidente e CEO di SIE, consolidando la leadership della divisionesotto una guida unica. Questo segna la fine della breve esperienza dicome co-CEO, il quale continuerà però a supervisionare lo sviluppo dei giochi first-party come CEO dello Studio Business Group., che ha una lunga esperienza in, ha dichiarato di voler continuare a far crescere la communityattraverso l’espansione delle IP e l’innovazione tecnologica.invece, ex direttore di Guerrilla Games ed artefice del successo di franchise come Horizon, eranominato co-CEO insieme anel 2024, in seguito all’uscita di scena di Jim Ryan.