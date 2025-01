Metropolitanmagazine.it - Perché Stella McCartney si separa da LVMH? “Voglio scrivere una pagina della mia storia indipendente”

Dopo cinque anni dall’acquisizione,ha deciso di lasciare, il colosso del lusso, per rendere la sua strategia. Ha infatti rilevato le sue azioni dal tavolo dell’azienda di Bernard Arnault, in virtù di un nuovo capitolo che riguarda la sua azienda. L’iconica stilista aveva già infatti ricevuto già parecchi apprezzamenti per quanto riguarda la sua politica in tema di rispetto degli animali.lascia, ma non è un addioNessun rancore dunque tra le due società, che in una nota hanno sottolineato come gli ultimi cinque anni siano stati una “fruttuosa collaborazione”. Nonostante ciò, la stilista ora ha il “desiderio diuna nuovasuain modo, dopo aver lavorato a stretto contatto con il gruppo per rafforzare i fondamenti e la governancesua maison”.