Oasport.it - Pagelle slalom Schladming 2025: Haugan toglie il sorriso agli austriaci, Vinatzer solido, Noel che errore!

Leggi su Oasport.it

Mercoledì 29 gennaioTIMON10: che vittoria! Non solo perchè la ottiene in uno dei templi dei pali stretti, ovvero. Lo fa resistendo alla rabbiosa rimonta di Manuel Feller, con tutto il pubblico austriaco che sognava il successo del suo portacolori. Il norvegese, invece, tiene duro e scia alla grandissima fino a cogliere una vittoria davvero dal valore duplice.MANUEL FELLER 8.5: mezzo voto in più per una seconda manche davvero stellare. Risale dalla quarta posizione e manca il successo per soli 20 centesimi. Ce l’ha messa tutta. Primo podio stagionale. Quasi vittoria. Sta tornando, proprio in concomitanza con i Mondiali!FABIO GSTREIN 7.5: il secondo austriaco sul podio, centra un risultato davvero storico per lui. Era settimo a metà gara, nella seconda manche lascia andare gli sci e centra un terzo posto davvero prezioso.