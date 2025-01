Ilgiorno.it - Novedrate, scoppio e rogo in un’azienda che tratta cianuro. Paura per l’ambiente

, 29 gennaio 2025 – Allarme nella notte a, comune nel sud della provincia di Como. Verso le 23 un incendio si è sviluppato all’interno della ditta Salice. Subito, oltre all’intervento dei vigili del fuoco, è scattato il protocollo d’emergenza. L’azienda, infatti, all’interno di un suo reparto,anche il, sostanza – come ben si sa – tossica e pericolosa per. Le fiamme Lo stabilimento si trova in via provincialese. La tranquillità della notte nella zona, secondo alcuni testimoni, sarebbe stata scossa da uno. Subito dopo alcuni residenti avrebbero visto le fiamme alzarsi dal fabbricato. Sul posto sono arrivati in forze i vigili del fuoco, con dodici mezzi. Il 112, numero unico d’emergenza, ha inviato sul posto anche ambulanze e automediche, nel timore che nelfosse coinvolto anche qualche persona, magari lavoratori di un turno notturno o passanti.