My Hero Academia | cosa accadrà a Bakugo nell’ultima stagione?

L’ottavadi Mysegnerà la conclusione dell’anime e una delle domande più grandi riguarda il destino di Katsuki. Dopo gli eventi drammatici della settima, come verrà gestito il suo ritorno nella battaglia finale?Il sacrificio diLa settimadi Myha portato a scontri epici tra gli eroi e le forze di All For One e Tomura Shigaraki, con perdite significative da entrambe le parti. Uno dei momenti più scioccanti è stato lo scontro trae Shigaraki, in cui il giovane eroe ha spinto il suo Quirk al limite, cercando di guadagnare tempo fino all’arrivo di Deku. Il combattimento si è concluso con un colpo fatale, lasciando il destino diavvolto nell’incertezza.Tuttavia, chi ha letto il manga sa che questa non è la fine per il personaggio.