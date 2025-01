Oasport.it - LIVE Milano-Pinerolo 3-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: settima vittoria consecutiva per le ragazze di Lavarini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BUSTO ARSIZIO-CONEGLIANO DIDALLE 20.303-1 OUT IL SERVIZIO SPINTO DI BRACCHI.perche stendeche, a tratti, ha fatto vedere belle cose questa sera.24-17 Muro Cambi su palla inattaccabile per Sylla.24-16 Out la parallela di Egonu.24-15 Tocco a retesulla sciarpata in parallela di Sorokaite dopo lungo check chiesto dalle pinelle.24-14 Mani out esplosivo Bracchi.24-13 Evapora la battuta di Smarzek.23-13 Cosi mura il primo tempo di Sylla.23-12 Out il servizio di Cazaute.23-11 Seconda a segno di Orro, quarto personale col pallonetto spinto.22-11 Primo tempo vincente Sylves.22-10 Muro Cazaute sulla soluzione timida di Smarzek da posto 2.21-10 Diagonale tremenda di Bracchi da posto 4.