Oasport.it - LIVE Milano-Pinerolo 2-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: scatta il quarto set, gara combattuta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BUSTO ARSIZIO-CONEGLIANO DIDALLE 20.30TIME OUT6-2 Zampata Egonu su palla di Orro fuori misura.5-2 In rete l’attacco staccato fuori dai 3 metri di Sorokaite.4-2 Muro Heyrmann sulla sette cercata da Cambi.3-2 Muro Cazaute su bagher rovesciato di Sorokaite.2-2 Batti-ribatti a rete vinto da.2-1 Primo tempo Kurtagic, sette ben giocata da Orro.1-1 Non arriva Gelin sulla soluzione di Sorokaite sporcata dal muro.Confermato il punto a.1-0 Out il primo tempo di Arkari. Richiesto tocco a muro dalle pinelle.SET2-1 OUT L’ATTACCO DI SOROKAITE DA POSTO 4. Chiesto nuovamente videocheck palla in/out da Marchiaro. Lunga la soluzione della numero 1 dipassa avanti 2-1.Out l’attacco di Akrari, set-point