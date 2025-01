Sport.quotidiano.net - Le sfide del Futsal. Versilia, la crisi continua: sconfitta per 6-1

Non si arresta l’emorragia di sconfitte delSgs Gestione Servizi. Contro la Balca Poggese, in uno scontro salvezza importantissimo, è unaper 6-1 pesante, che mette in evidenza gli attuali limiti di organico di una squadra costretta a rinunciare contemporaneamente agli uomini chiave, quali sono Tintori, Ussi e Pitondo. Vana la rete di Grancioli. "Stiamo vivendo una situazione difficile per infortuni – dice la dirigenza – . Speriamo di recuperare qualche ragazzo, il prima possibile, per poter tornare a competere in partite di questo tipo. Uniche note liete i debutti del 15enne Ciccarelli, del 17enne Neri, del 18enne Vagli e del 19enne portiere Dovichi". Classifica: X Martiri 29; Villafontana 27; Mattagnese 24; Boca Livorno e Balca Poggese 21; Italgronda Prato 20; Bagnolo, Real Casalgrandese e Arpi Nova Campi Bisenzio 18;/Sgs Gestione Servizi 15; Torrita 12; Sangiovannese 3.