Donnapop.it - Le cose per Chiara Ferragni si mettono davvero malissimo: rinviata a giudizio per truffa aggravata, che succede ora?

Leggi su Donnapop.it

Nonostante alcuni facciano finta che non sia mai successo,compresa, le indagini per il Pandoro-Gate continuano ad andare avanti, ma che novità ci sono?A quanto pare, proprio questa mattina – 29 gennaio 2025 – è stato notificato tramite un verbale che l’influencer di Cremona sia statacon l’accusa di. A renderlo noto sono stati i legali die – ovviamente – tutto questo riguarda lo scandalo dei pandori Balocco.Lo scorso ottobre, le indagini per pubblicità ingannevole sono state chiuse dalla Procura di Milano e – ricordiamo – riguardavano sia i pandori Pink Christmas, che le Uova di Pasqua distribuite da Dolci Preziosi. I PM che si occupano del caso sono Eugenio Fusco e Cristian Barilli, ma chi sono gli altri indagati?Oltre a, sul registro degli indagati c’è anche Fabio Maria Damato, storico manager e amico dell’ex moglie di Fedez.