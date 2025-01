Lanazione.it - L’agguato all’interno del locale. I cinque imputati arrivati dalla Cina per colpire l’imprenditore di grucce

cinesi che hanno aggredito con plurime coltellate il connazionale ferendolo gravementedel"Number One" di via Scarlatti nel luglio scorso erano stati fatti arrivare appositamente. Avrebbero dovuto "" il bersaglio, un imprenditore cinese nel settore delle, e poi tornare incon un aereo in partenza da Catania. La fuga però si è interrotta a Villa San Giovanni, a Reggio Calabria, dove quattro di loro sono stati rintracciatipolizia e arrestati insieme a un quinto uomo bloccato a Catania. I quattro uomini sono ancora rinchiusi nel carcere di Reggio Calabria da dove, ieri pomeriggio, hanno assistito, collegati in video, all’udienza preliminare a loro carico per il tentato omicidio del connazionale. Il quinto uomo era presente in aula in quanto è stato trasferito alla Dogaia dal carcere di Catania.