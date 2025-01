Rompipallone.it - Juventus: infortunio Kalulu, i tempi di recupero

Brutte notizie in casa bianconera. Il difensore francese si è fermato durante la partita contro il Benfica ed ora le sue condizioni sono da valutarePiove sul bagnato in casa. La difesa in Champions League è in emergenza (i nuovi non sono presenti lista ndr) e per Motta non arrivano delle buone notizie.ha lasciato anzitempo il campo (al suo posto Locatelli ndr) per un problema fisico ed ora le sue condizioni dovranno essere valutate nelle prossime ore., idi(Lapresse) – rompipallone.itUnche preoccupa molto i bianconeri.in questa stagione è stata sicuramente la nota più lieta dellae il problema fisico rischia di peggiorare ancora di più la situazione. La speranza è che il giocatore si sia fermato in tempo per averlo a disposizione nel giro di poco tempo.